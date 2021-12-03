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Пандемия COVID-19

Байден сообщил, что подхватил простуду от внука

Президент США заверил, что регулярно тестируется на заражение коронавирусом

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сообщил в пятницу во время выступления в Белом доме, что подхватил простуду от внука. Глава государства заверил, что регулярно тестируется на заражение коронавирусом.

Журналист попросил американского лидера объяснить, почему у него голос хриплый. "Я в порядке. Я каждый день сдаю тест, тест на коронавирус", - ответил Байден. Президент США пояснил, что у его внука, которому сейчас полтора года, простуда. По словам, Байдена, "внук любит целовать дедушку". "Это всего лишь простуда", - подчеркнул 79-летний Байден, говоря о своем состоянии.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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