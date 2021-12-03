Собкорр ТАСС Бэлла Волкова удостоена премии #МыВместе трека "Медиа"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Корреспондент отдела неновостного контента редакции сайта tass.ru Бэлла Волкова названа лауреатом премии #МыВместе трека "Медиа" в номинации "Сторителлинг". Церемония награждения прошла в пятницу в Манеже в рамках одноименного международного форума гражданского участия.

Лауреатов наградила генеральный директор АО "Русская медиагруппа" Любовь Маляревская.

Победа присуждена за интервью с директором по развитию фонда "Дом с маяком" Лидой Мониава. Волкова попросила героиню ответить на острые и неудобные вопросы, которые Мониава обычно задают в социальных сетях.

"В этом интервью я постаралась задать Лиде вопросы, которые ей часто задают те, кто с ней не согласен и кто ее не любит. Потому что когда тебе "предъявляют" что-то в соцсетях, спрашивают в атмосфере хейта, отвечать по существу не хочется. И это нормально. А поговорить там есть о чем. Огромное спасибо Лиде, которая ответила на мои вопросы честно. Это был непростой разговор, и без ее готовности говорить он не получился бы", - сказала Бэлла Волкова. Она также поблагодарила жюри премии, которое оценило эту работу.

Чтобы создать материал, Волкова долго изучала посты в социальных сетях. Сам разговор с Лидой Мониава длился дольше двух часов.

Лауреаты и форум

На втором месте оказалась история первого инклюзивного путешествия группы туристов с инвалидностью на Камчатку, автор которой Надежда Анпилогова. Путешественники прошли адаптированный маршрут и тестирование достопримечательностей региона на доступность, а Анпилогова своим материалом постаралась вдохновить людей с инвалидностью на путешествия и ведение активного образа жизни.

Третье место занял Антон Васильев. Он представил собственный телепроект на главном телеканале Якутии НВК "Саха". Это развлекательная передача на якутском языке, где гостями выступили молодые активисты со всей республики - от актеров театра и кино до участников всероссийской акции #Мывместе.

Победители трека "Медиа" получат, в частности, стажировки у стратегических партнеров, медиасопровождение от АНО "Национальные приоритеты" и партнеров премии, продвижение социальной рекламы на ведущих площадках Рунета и участие в акселераторе от АНО "Институт развития интернета".

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца 2-5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году проходит под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Деловая программа форума включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт".