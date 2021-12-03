Экологическая милиция начнет работать в Ленинградской области с января 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Экологическая милиция заработает в Ленинградской области с января 2022 года. Отбор кандидатов в новое региональное ведомство, которому предстоит пресекать нарушения природоохранного законодательства, начинается 6 декабря, сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства.

"Штатная численность Леноблэкомилиции составит 104 единицы. Требования к кандидатам, а также условия работы будут размещены на официальном сайте комитета государственного экологического надзора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в штат экомилиции войдут опытные сотрудники комитета, а также неравнодушные к охране окружающей среды жители региона, которые пройдут отбор. Новым сотрудникам предстоит осматривать особо охраняемые природные территории, леса, поля, берега рек и озер. Инспекторы будут реагировать на сигналы жителей, бороться с нелегальными свалками, фиксировать и оценивать правонарушения в области экологии.

Отмечается, что милиционеров обеспечат транспортом, обмундированием и необходимой техникой. Закуплена передвижная лаборатория, которая позволит проводить оперативные измерения и исследования. Комплекс включает в себя газоанализатор суммы углеводородов (от бензола до фенола), анализатор пыли, газоанализаторы на определение диоксида серы, сероводорода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, оксида углерода, а также метеорологический комплекс. Как уточнили в областном комитете эконадзора, в общей сложности исследования будут проводиться по 24 показателям. Сейчас оснащение лаборатории проходит верификацию.

О планах создать в Ленинградской области экологическую милицию стало известно год назад. Глава региона Александр Дрозденко рассказал тогда, что в нее будут набирать специально обученных людей, задачей которых будет "ловить нарушителей" законов и норм по охране окружающей среды. Кроме того, сообщалось о планах материально поощрять жителей за сообщения о несанкционированных свалках мусора. Для осуществления подобных выплат предлагалось отчислять процент со штрафа, уплаченного конкретным нарушителем по сигналу волонтера.