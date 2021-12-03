Выступление Зеленского на пресс-конференции проверят на предмет нарушений языкового закона

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь проверит выступление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции 26 ноября на предмет возможных нарушений закона о госязыке.

"Вопрос наличия или отсутствия нарушений норм языкового закона президентом, а также принятие соответствующих мер реагирования сейчас прорабатывается уполномоченным по защите государственного языка", - говорится в ответе омбудсмена на соответствующий запрос APnews.

Речь идет о вероятном факте нарушения Зеленским норм языкового законодательства во время его пресс-конференции 26 ноября, когда он переходил несколько раз на русский язык. Проверка будет проводиться на основании поступившего в офис омбудсмена обращения граждан.

В настоящее время на Украине не введены штрафы в отношении физических лиц за нарушения этого закона. На вопрос APnews, как могут наказать президента в случае выявления нарушений, в офисе омбудсмена не ответили.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском. К настоящему времени на государственный язык полностью переведены реклама, сфера обслуживания, здравоохранение и наука. С 16 июля на Украине вступили в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов для госслужащих на уровень владения государственным языком.

Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, а в регионах - его представители, а также общественные активисты и неравнодушные граждане, которые могут фиксировать нарушения и сообщать о них в офис омбудсмена.