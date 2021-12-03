Более 3,5 тыс. полицейских задействуют во время визита Папы Римского в Грецию

АФИНЫ, 3 декабря. /ТАСС/. Более 3 500 полицейских будут обеспечивать безопасность во время начинающегося в субботу трехдневного визита Папы Римского в Грецию в рамках его очередной апостольской поездки. Об этом сообщило в пятницу Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на источники в полиции.

По их словам, на улицы Афин будут выведены более 3 500 полицейских из всех служб, в том числе из дорожной полиции, которая отвечает за "обеспечение плавного и быстрого передвижения Папы Римского во время посещений, включенных в его программу". Папа Франциск прибудет в Афины в субботу с Кипра. В связи с этим с 4 по 6 декабря на афинских автомагистралях вводятся особые правила дорожного движения: во время проезда автомобильного кортежа Папы Франциска не будет допускаться перемещение других транспортных средств по той же полосе движения, отмечает агентство.

Полиция также запретила митинги и другие массовые собрания людей в ряде районов Афин во время визита Папы Римского. В субботу в парке Свободы близ концертного зала "Мегаро мусикис" ("Дворец музыки") и на центральной столичной площади "Синтагма" ("Конституции") у стен парламента были ранее запланированы митинги "против принудительной вакцинации".

Согласно распространенной программе визита, Папа Римский в субботу встретится с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, а также выступит перед представителями власти, гражданского общества и дипломатического корпуса в Президентском дворце. Папа в тот же день проведет встречу с главой Элладской православной церкви (ЭПЦ), архиепископом Иеронимом II и выступит перед католическим духовенством в афинской церкви Св. Дионисия Ареопагита.

В воскресенье понтифик побывает на греческом острове Лесбос, где утром посетит центр приема и идентификации беженцев и мигрантов. По сообщению пресс-службы президента Греции, Сакелларопулу, а также министр по делам миграции и убежища Нотис Митаракис будут сопровождать в поездке на остров Папу Франциска. Днем он вернется в Афины, где совершит божественную литургию в концертном зале "Мегаро мусикис". Вечером он снова встретится с Иеронимом II.

На понедельник запланирована встреча главы Римско-католической церкви с председателем парламента Греции Константиносом Тасуласом, затем понтифик посетит школу Урсулин в афинском районе Маруси, где выступит с речью. В понедельник днем Папа Римский вылетит из Афин в Рим.