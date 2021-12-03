Национальная премия Russian Event Awards будет вручена в 2022 году в Минеральных Водах

УЛЬЯНОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Финал следующей Национальной премии Russian Event Awards пройдет в ноябре 2022 года в Минеральных Водах. Об этом сообщил в пятницу на церемонии вручения Х национальной премии председатель правления Фонда развития общественных связей Region PR, член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, член правления Российского союза туриндустрии, основатель премии Геннадий Шаталов.

"Финал [ХI Национальной премии Russian Event Awards] пройдет в Минеральных водах. <…> Мы очень надеемся, что он пройдет 15-17 ноября 2022 года", - сказал он.

Шаталов добавил, что Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в последние годы выступало инициатором нескольких событий. "Мы помним Фестиваль фейерверков и многое другое. <…> Ставропольский край два года ждал, бился за право проведения финала [Национальной премии Russian Event Awards]", - уточнил он.

Представитель Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Игорь Болотов отметил, что это долгожданное для региона событие. "Я пять лет назад сам впервые принимал участие в национальной премии, защищая проекты Ставропольского края, а сегодня имею честь принимать право проведения всероссийского финала на Ставрополье. Это, конечно, большая ответственность, но это и большой праздник", - подчеркнул он.

Программа финальных мероприятий Х Национальной премии Russian Event Awards проходила в Ульяновске в течение трех дней - по 3 декабря. В первый день, 1 декабря, состоялся Всероссийский форум "Россия событийная", который проводится с 2016 года для организаторов туристических событий в регионах России. В четверг в Ульяновской областной научной библиотеке имени В. И. Ленина финалисты премии защищали свои проекты перед экспертным советом. Его возглавила директор Международной туристической выставки "Интурмаркет", член экспертного совета национальной премии "Серебряный Лучник" Ольга Хоточкина.

В пятницу во Дворце культуры "Губернаторский" прошла торжественная церемония награждения Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Премия Russian Event Awards существует с 2012 года как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Всего в финал премии вышло 249 проектов из 49 регионов России. В их числе более десяти от Ульяновской области.