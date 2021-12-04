СМИ: бразильский суд проверит слова президента о связи между вакцинами от ковида и СПИДом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 декабря. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии проведет проверку в отношении президента страны Жаира Болсонару по факту ретрансляции им утверждений о возможной связи между вакцинацией от коронавируса и обнаружением у привитых СПИДа. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN Brazil .

Он уточняет, что судья Алешандри ди Морайс таким образом поддержал ходатайство комиссии Федерального сената (верхней палаты парламента), занимающейся расследованием деятельности правительства в борьбе с пандемией коронавируса. "Нет сомнения в том, что поведение президента республики с точки зрения распространения лживых новостей о вакцинации против COVID-19 имеет сходство с массовой рассылкой в социальных сетях", - цитирует телеканал постановление судьи.

В октябре в ходе своего еженедельного прямого эфира в соцсетях Болсонару процитировал публикацию на одном из сайтов, в которой говорилось, что у привитых от коронавируса в Великобритании якобы впоследствии обнаруживали СПИД. Минздрав Соединенного Королевства опроверг эти домыслы. Высказывания бразильского лидера были удалены с платформ, которые принадлежат компании Meta, ранее носившей название Facebook.

После этого комиссия обратилась в суд с просьбой лишить Болсонару доступа к его учетным записям в социальных сетях. Помимо этого, законодатели хотели, чтобы администрации соцсетей Facebook, Instagram и Twitter, а также видеосервиса YouTube предоставили данные президента, в том числе позволяющие управлять его аккаунтами. Сенаторы также требовали передать им информацию обо всех подключениях к этим профилям, действиях и публикациях от имени главы государства.