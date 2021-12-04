В Якутии презентовали мобильное приложение, посвященное искусству олонхо

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) презентовал в субботу мобильное приложение, которое посвящено древнейшему искусству якутов - олонхо. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Олонхо объявлено ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества. Данный вид искусства занимает центральное место в якутском фольклоре. Поэмы длиной в среднем в 10-15 тыс. стихотворных строк исполнялись якутскими народными сказителями (олонхосутами) с певческим и актерским мастерством и даром импровизации, пение чередовалось с речитативом.

Мобильное приложение "Читаем, слушаем и изучаем якутский эпос олонхо" разработано коллективом Научно-исследовательского института (НИИ) Олонхо СВФУ. "Мы надеемся, что в условиях нынешней языковой ситуации, используя богатство языка олонхо, пользователи приложения значительно обогатят свой словарный запас, получат новые знания о якутском эпосе", - сказал и.о.директора НИИ Руслан Анисимов.

Проект разработали при финансовой поддержке Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ. В приложении доступен текст олонхо, записанный фольклористом Георгием Эргисом со слов известного олонхосута Мегино-Кангаласского района Иннокентия Бурнашева.

Как уточнили в пресс-службе, при чтении олонхо пользователь сможет узнать определение непонятных, устаревающих слов на якутском и русском языках, слушать текст в традиционном исполнении и при выразительном чтении. "Последнее является важным преимуществом приложения, так как материал адаптирован для восприятия неподготовленного слушателя и пользователей с ограниченными зрительными возможностями", - добавили в вузе.

Дополнительно приложение содержит раздел практических занятий, направленных на закрепление полученных знаний. В будущем коллектив НИИ Олонхо планирует продолжить работу и издавать аудиокниги по другим текстам олонхо.