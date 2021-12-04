Российский робот будет обучать детей в научном центре Норвегии VilVite

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Российский робот от резидента "Сколково" приступил к работе в одном из крупнейших детских научных центров Норвегии. Детям будут преподавать на норвежском и английском языках, сообщил ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"В детском научном центре VilVite в норвежском городе Берген начал работать российский робот Promobot. Робот помогает посетителям изучать физику, химию, биологию и робототехнику. Как правило, люди специализируются на конкретной сфере, но один и тот же робот может быть преподавателем и физики, и биологии, и химии, и вообще чего угодно - это сильно упрощает образовательный процесс", - рассказал Кивокурцев.

Разработчики обучили искусственный интеллект робота на данных учебников и методических пособий для преподавателей. Его основной профиль - физика, потому что в центре VilVite расположен единственный в Европе аттракцион-центрифуга. Поэтому робот специализируется на знаниях классической механики: объясняет детям, как работает центробежная сила или закон сохранения энергии. Лингвистическую базу разработали российские инженеры Promobot, швейцарская компания Advanced Robotics и скандинавский разработчик ПО Fuelpay.

При этом представители Fuelpay отметили, что подобный робот является символом глобализации общества. "Меня восхищает, что только над одним роботом совместно трудились специалисты из трех стран. Русская фантазия, европейское качество и скандинавское стремление к безопасности позволили создать уникальный продукт, его главными пользователями станут дети, которые занимаются наукой", - считает директор Fuelpay Фредрик Холм Нильсен.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково", занимается выпуском автономных сервисных роботов. Они трудятся в 40 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.