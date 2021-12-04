Власти Якутска планируют внедрить систему мониторинга вечной мерзлоты

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация Якутска планирует внедрить автоматизированную систему мониторинга вечной мерзлоты. Сейчас система работает в тестовом режиме в одном из микрорайонов города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе окружной администрации.

"Якутск как самый крупный город на вечной мерзлоте будет все больше сталкиваться с негативным воздействием при таянии многолетнемерзлых грунтов. Сейчас в тестовом режиме запущена автоматизированная система мониторинга вечной мерзлоты. Ведется наблюдение состояния жилых домов в 203-м микрорайоне Якутска", - рассказали в пресс-службе.

Практически все дома построены на свайном фундаменте. Потепление создает риски деформации зданий и объектов инфраструктуры, коммуникаций, дорог, опор линий электропередачи и других инженерных объектов, пояснили в мэрии города.

По прогнозам ученых, деградация мерзлоты в столице Якутии может достигнуть пика к 2030 году. С 1966 по 2020 год в Якутске среднегодовая температура воздуха повысилась на 4,3 градуса.

Ранее ученые Института мерзлотоведения СО РАН пришли к выводу, что около 40% территории Якутии подвержено опасным явлениям при таянии вечной мерзлоты, деградация которой усиливается из-за климатических изменений. По оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, ущерб России от таяния вечной мерзлоты через 30 лет может составить не менее 5 трлн рублей. И если вовремя не принимать меры, то ущерб для инфраструктуры и природной среды может оказаться еще больше.