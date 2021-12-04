Участники метеоритной экспедиции УрФУ в Антарктиду вернулись в Россию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Поисковый отряд метеоритной экспедиции, который в ноябре работал в Антарктиде, вернулся в Россию. Представители Уральского федерального университета (УрФУ) приземлились в Домодедово, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе вуза.

"Члены поискового отряда университета в составе Российской антарктической экспедиции завершили исследовательскую миссию. Самолет из Эфиопии, где команда ученых сделала пересадку для возвращения из ЮАР, совершил посадку в аэропорту Домодедово полчаса назад", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что с собой члены экспедиции привезли фрагмент, опознанный в полевых условиях как метеорит-хондрит. Еще несколько образцов будут доставлены в Россию весной, их предстоит изучить в лабораториях вуза в Екатеринбурге.

Участники метеоритной экспедиции УрФУ прилетели из Антарктиды в Кейптаун вечером 28 ноября. 29 ноября исследователи столкнулись с отменой запланированных рейсов в связи с мерами против нового штамма коронавируса.

Антарктической миссией Уральского федерального университета руководит научный сотрудник УрФУ Александр Пастухович, в составе группы - Виталий Лазо и Руслан Колунин, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, профессор Казанского федерального университета Данис Нургалиев и бизнесмен Андрей Назаров.