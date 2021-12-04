Собянин: Москва по инфраструктуре и безопасности готова к проведению "Экспо-2030"

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Российская столица по экономике, инфраструктуре, человеческому капиталу, безопасности абсолютно готова для проведения "Экспо-2030", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, Москва по инфраструктуре, по экономике, человеческому капиталу, безопасности абсолютно готова для проведения такого рода мероприятия", - сказал он в Дубае на "Экспо-2020".

Собянин добавил, что у столицы России, конечно, "конкуренты очень сильные" - города в Южной Корее, Саудовской Аравии, Италии.

"Сильные конкуренты. Ну, будем бороться. По крайней мере, сам даже процесс очень важен для продвижения нашей страны, для продвижения нашего города, его имиджа, ну и для нас самих, потому что мы стараемся, чтобы наш город с каждым годом был краше. И мы время, вы знаете, терять не любим. Будет "Экспо" или не будет - город будет развиваться. И развиваться так, чтобы находиться на мировом уровне по всем показателям и направлениям", - отметил мэр Москвы.

Он также напомнил, что у российской столицы имеется успешный опыт проведения крупных международных мероприятий. Накануне он напоминал об успешном проведении в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года, Олимпиады-80, Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Россия в апреле подала заявку в Международное бюро выставок (BIE) на проведение всемирной выставки "Экспо-2030" в Москве. Если заявка РФ будет одобрена, выставка пройдет в столице в период с 27 апреля по 27 октября. По данным Минпромторга РФ, выставка может пройти между Внуково и Москвой, в районе Коммунарки.