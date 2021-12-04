{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 0,99

Показатель оказался больше 1 в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - Москве, Красноярском крае и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,99. Он не превышает единицу уже 20 дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Показатель оказался больше 1 в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - Москве и Красноярском крае, где он равен 1,04, и Санкт-Петербурге, где он остался на отметке 1,24.

В Воронежской и Ростовской областях, а также в Пермском крае коэффициент равен ровно 1, в Свердловской области - 0,98, в Нижегородской - 0,96, в Самарской - 0,93, в Московской - 0,88.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Жители Челябинской области перевели более 7 млн рублей телефонным мошенникам
Возбуждены уголовные дела
Читать полностью