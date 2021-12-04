Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 0,99

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,99. Он не превышает единицу уже 20 дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель оказался больше 1 в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - Москве и Красноярском крае, где он равен 1,04, и Санкт-Петербурге, где он остался на отметке 1,24.

В Воронежской и Ростовской областях, а также в Пермском крае коэффициент равен ровно 1, в Свердловской области - 0,98, в Нижегородской - 0,96, в Самарской - 0,93, в Московской - 0,88.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.