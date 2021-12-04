Медведев: единороссы работают с полной отдачей и не сдают позиций даже в условиях кризиса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" на протяжении 20 лет брала на себя ответственность за решение самых сложных проблем, не сдавала позиций даже в кризисных условиях и делала все для благополучия людей. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании третьего этапа XX съезда "Единой России".

Открывая выступление, он поздравил всех участников мероприятия с двадцатилетием партии. Медведев обратил внимание на то, что в зале присутствуют многие из тех, кто стоял у истоков создания "Единой России".

"Вместе с партией вы прошли большой путь и выдержали нелегкие испытания - брали на себя ответственность за решение самых тяжелых, застарелых проблем, принимали решения, которые были сложными, но не сдавали своих позиций даже в крайне непростых, кризисных обстоятельствах, работали с полной отдачей, чтобы обеспечить успешное развитие нашей страны, защитить ее от внутренних и внешних угроз. Делали все, чтобы жизнь миллионов людей стала комфортнее и благополучнее", - указал он.

Медведев отметил, что ранее "очень добрые слова в адрес партии" сказал президент РФ Владимир Путин. "И я в свою очередь хочу вас всех за это сердечно поблагодарить", - добавил руководитель "Единой России".

По его оценке, РФ удалось избежать сверхтяжелых последствий мировой пандемии коронавируса, хотя она спровоцировала появление большого количества трудностей.

Он отметил, что в последние два года мир живет в новой реальности, COVID-19 "драматически изменил всю среду обитания". При этом Медведев подчеркнул, что распространение коронавируса - это "тяжелейшая проблема, но не единственная". По словам политика, сейчас в мире наблюдается "резкое усиление сразу самых различных вызовов, которые представляют все большую угрозу человечеству, мир вошел в эпоху турбулентности, разрушается система международной безопасности, разгораются глобальные кризисы - транспортные, логистические, топливно-энергетические, продовольственный кризис может быть, миграционный".

"Практически во всех странах мира последствия пандемии вызвали резкое падение уровня жизни, рост инфляции, пробуксовку работы системы здравоохранения. В нашей стране удалось избежать сверхтяжелых последствий, хотя трудностей очень много", - заявил Медведев.