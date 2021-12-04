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Дополнительные поезда "Ласточка" до Зеленограда запустят по ночам с 12 декабря

Уходить из Москвы новые поезда будут в 01:40 и 02:42, в обратную сторону - в 00:48 и 01:55

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре дополнительных ночных экспресса "Ласточка" будут курсировать по Октябрьской железной дороге между Ленинградским вокзалом и станцией Крюково c 12 декабря. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 12 декабря от Ленинградского вокзала до Зеленограда по выходным будут ходить ночные экспрессы "Ласточка". Сейчас последний поезд в ту сторону идет в 22:43 мск. <...> Теперь уехать домой проще: новые поезда будут уходить из Москвы в 01:40 мск и 02:42 мск, а в обратную сторону - в 00:48 мск и 01:55 мск. Из важных остановок - Химки и Сходня", - говорится в публикации.

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