Индийские эксперты считают, что "Спутник Лайт" может ускорить вакцинацию в мире

ХАЙДАРАБАД /ИНДИЯ/, 4 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Вакцинация необходима, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, и российская однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" может помочь ускорению этого процесса во всем мире. Об этом сказал в субботу корреспонденту ТАСС управляющий директор группы компаний HETERO доктор Вамси Кришна Банди.

"В свете появления новых вариантов [коронавируса] важно помнить, что вакцинация необходима для борьбы против COVID-19. Благодаря активному подходу индийского правительства, Индия добилась высоких показателей в деле вакцинации населения", - сказал Банди. "Вакцина "Спутник Лайт" может помочь ускорить программы вакцинации стран по всему миру", - подчеркнул собеседник агентства.

Компания, которой он руководит, производит различные виды фармацевтических препаратов, в том числе российскую вакцину "Спутник V" и освоила выпуск однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" также российской разработки.

В настоящее время HETЕRO ждет, когда индийские регулирующие органы, в том числе Генеральный контролер лекарств Индии, выдаст лицензию на использование препарата в Индии.

Однокомпонентные вакцины проще использовать

По мнению индийских специалистов, популярность однокомпонентных вакцин может быть больше, чем двухкомпонентных, поскольку их проще использовать и достаточно только один раз прийти в вакцинный центр.

"Мы установили прекрасные отношения и с русской кампанией "Гамалея" (Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи) и с Фондом прямых инвестиций. Мы находимся на связи с дистрибутором российских вакцин в Индии компанией Dr. Reddy's Laboratories (DRL) и видим большую перспективу в вакцине "Спутник Лайт", - сказал научный сотрудник компании Раджендра Кумар.

Dr. Reddy's в феврале текущего года подала заявку на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма стала основным дистрибутором российской вакцины в Индии, применение же российского препарата началось в этой стране 14 мая. Теперь на очереди - однокомпонентный препарат "Спутник Лайт"

"Вакцины будут нужны долго"

В производственном корпусе HETERO Biopharma уже все готово для массового выпуска однокомпонентного "Спутника". Внутрь помещений можно пройти только через специальный шлюз, где необходимо надеть халат, бахилы, шапочку и дополнительную маску на лицо (плюс к той, что уже должна быть надета, иначе даже близко к корпусу не подпустят). Люди с симптомами ОРВИ (кашель, повышенная температура) внутрь не допускаются.