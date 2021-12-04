Индийские эксперты считают, что "Спутник Лайт" может ускорить вакцинацию в мире

ХАЙДАРАБАД /ИНДИЯ/, 4 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Вакцинация необходима, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, и российская однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" может помочь ускорению этого процесса во всем мире. Об этом сказал в субботу корреспонденту ТАСС управляющий директор группы компаний HETERO доктор Вамси Кришна Банди.
"В свете появления новых вариантов [коронавируса] важно помнить, что вакцинация необходима для борьбы против COVID-19. Благодаря активному подходу индийского правительства, Индия добилась высоких показателей в деле вакцинации населения", - сказал Банди. "Вакцина "Спутник Лайт" может помочь ускорить программы вакцинации стран по всему миру", - подчеркнул собеседник агентства.
Компания, которой он руководит, производит различные виды фармацевтических препаратов, в том числе российскую вакцину "Спутник V" и освоила выпуск однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" также российской разработки.
В настоящее время HETЕRO ждет, когда индийские регулирующие органы, в том числе Генеральный контролер лекарств Индии, выдаст лицензию на использование препарата в Индии.
Однокомпонентные вакцины проще использовать
По мнению индийских специалистов, популярность однокомпонентных вакцин может быть больше, чем двухкомпонентных, поскольку их проще использовать и достаточно только один раз прийти в вакцинный центр.
"Мы установили прекрасные отношения и с русской кампанией "Гамалея" (Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи) и с Фондом прямых инвестиций. Мы находимся на связи с дистрибутором российских вакцин в Индии компанией Dr. Reddy's Laboratories (DRL) и видим большую перспективу в вакцине "Спутник Лайт", - сказал научный сотрудник компании Раджендра Кумар.
Dr. Reddy's в феврале текущего года подала заявку на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма стала основным дистрибутором российской вакцины в Индии, применение же российского препарата началось в этой стране 14 мая. Теперь на очереди - однокомпонентный препарат "Спутник Лайт"
"Вакцины будут нужны долго"
В производственном корпусе HETERO Biopharma уже все готово для массового выпуска однокомпонентного "Спутника". Внутрь помещений можно пройти только через специальный шлюз, где необходимо надеть халат, бахилы, шапочку и дополнительную маску на лицо (плюс к той, что уже должна быть надета, иначе даже близко к корпусу не подпустят). Люди с симптомами ОРВИ (кашель, повышенная температура) внутрь не допускаются.
Но даже с такими мерами предосторожности в ряд помещений войти нельзя - смотреть и фотографировать можно только через стекло. За стеклом - сотрудники компании, одетые в особые защитные костюмы, в зависимости от цеха - горчичные, синие, оранжевые. По ленте транспортера двигаются рядами флаконы для препаратов - на первом этапе строгая дезинфекция, потом в них разливается продукция. В комнате, освещенной синим светом, идет контроль качества.
"Ждем массового выпуска "Спутник Лайт", - объясняет сотрудник лабораторного помещения (здесь халаты белые). "Пандемия идет на спад, но вакцины будут нужны долго. Этот вирус может теперь остаться с нами, как остался когда-то вирус гриппа. И остается только вакцинироваться - возможно, окажись большинство людей вакцинированными на юге Африки, штамм "омикрон" и не появился бы", - полагает он.
В середине сентября профильный комитет экспертов при Генеральном контролере лекарств Индии выдал разрешение на проведение промежуточных испытаний третьей (заключительной) фазы испытаний "Спутник Лайт" в Индии. Если вакцина будет одобрена Нью-Дели, "Спутник Лайт" может стать первой однокомпонентной вакциной, используемой на индийской территории.
Пока вакцинация в Индии проводится тремя препаратами - это вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина "Спутник V". Кроме того, недавно разрешение на экстренное использование здесь получили две американские вакцины от компаний Moderna и Johnson & Johnson, но пока вакцинация этими препаратами в Индии не проводится.