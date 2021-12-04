Собкорр ТАСС Бэлла Волкова рассказала о секретах подготовки эффективных текстов про НКО

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Одна из главных ошибок, которые совершают представители некоммерческих организаций (НКО) в работе с журналистами, - попытка разместить в СМИ подготовленные заранее публикации. Об этом собственный корреспондент ТАСС Бэлла Волкова рассказала, выступая в субботу на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе" в рамках сессии "Пиар и маркетинг в НКО. Как продвигать свои инициативы? И что делать, если нет бюджета".

"Это заведомо проигрышный вариант. Шансы, что вы, не будучи журналистом конкретного СМИ, сразу пришлете такую статью, которую опубликуют, близки к отрицательным величинам. Я бы посоветовала некоммерческим организациям не готовить контент для СМИ, а оставить это журналистам", - поделилась Волкова.

Еще одно распространенное заблуждение, по ее словам, - уверенность НКО в том, что их проект сам по себе интересен для медиа, и стоит только обратиться к журналистам, как о нем обязательно расскажут. "Это так не работает. СМИ прежде всего отвечают перед своим читателем. Главный рецепт здесь такой: предлагайте не тему, а интересную историю. Ведь если вы не заинтересуете журналиста, то и он не заинтересует читателя", - сказала Волкова. Она также уточнила, что хорошая история должна "цеплять человека и быть такой, чтобы, услышав ее, читатель побежал рассказывать ее своим друзьям и знакомым".

В дискуссии также приняли участие руководитель по развитию социальных проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Александра Калашникова, руководитель группы по работе с медиа VK Александра Шурыгина и вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Елена Решетова.

"Всегда очень ценно поговорить с коллегами, услышать, что у них бывают те же проблемы, что и у тебя, что они в работе сталкиваются с такими же сложностями, - сказала Волкова, оценивая итоги дискуссии. - Очень здорово было видеть, что пока один человек говорит, остальные "хором" кивают головами. Значит, проблемы, о которых мы говорим, объективно существуют. Очень понравилось, как Александра Калашникова посоветовала не забывать обращаться с журналистами как с людьми, а не как с функциями. Это вообще всем нам стоит помнить, не только когда речь идет о журналистах".

О форуме

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Деловая программа форума включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе.