Лихачев: Россия может стать одним из лидеров в достижении целей устойчивого развития

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия может быть в числе стран - лидеров в достижении целей устойчивого развития. Такую уверенность высказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая на российском форуме в рамках Всемирной универсальной выставки "Экспо-2020".

"Смысл целей устойчивого развития - это качественное улучшение уровня жизни людей. И роль России здесь - она проста и приятна. Я уверен, что мы можем быть в числе тех стран, которые будут лидировать в этой работе, которые будут именно так строить свою внутреннюю повестку и именно так создавать международные альянсы и объединения для глобального решения этой проблемы", - сказал Лихачев.

По словам главы атомной отрасли России, цели устойчивого развития - это очень хорошая платформа для всего человечества, для политических элит, для крупных и некрупных предпринимателей, для общественных сил объединить усилия, скоординировать свои действия.

"Что хорошо, это то, что цели устойчивого развития, эти 17 формальных уцелей, они гораздо глубже и более комплексные, чем просто идея сокращения того или иного вида электрогенерации", - сказал гендиректор Росатома. Оценивая результаты недавней климатической конференции в Глазго COP26, он подчеркнул тот факт, что большинство участников дискуссии, развернувшейся там, пришли к одним и тем же выводам.

"Но задачи, которые предстоит решить, они гораздо более сложные и комплексные. И парадокс опять же в том, что мы их не до конца осознаем. <…> Просчет вдолгую последствий климатических изменений, изменений, связанных с пандемическим воздействием, нам просто необходим. И чем больше стран будут объединять свои усилия в этой работе, в этих прогнозах, тем более эффективны мы будем <...> тем более готовы мы будем к тем изменениям, о которых, может быть, еще и не догадываемся", - сказал Лихачев.