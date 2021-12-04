В центре площади Астраханского кремля 30 декабря откроют каток

АСТРАХАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Каток появится в центре площади около Успенского собора в Астраханском кремле, его откроют 30 декабря, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

"Готовим к открытию ледовый каток в Астраханском кремле! Каток будет работать в кремле с 30 декабря и до конца января", - написал глава региона.

С 29 декабря в Астраханской области стартует проект "Русские оперы в Астраханском кремле. Зимняя сказка". Он реализуется в рамках нацпроекта "Культура". В программу вошли более 20 мероприятий в новогодних и рождественских традициях. В рамках проекта планируют поставить фрагменты опер "Снегурочка" и "Ночь перед Рождеством" Римского-Корсакова, "Черевички" Чайковского.

Попасть на мероприятия можно будет при наличии QR-кода о вакцинации, подчеркнул Бабушкин.

"Билеты на интерактивные программы будут доступны в том числе по Пушкинской карте. Кроме этого, планируется проведение благотворительных сеансов для организованных групп льготных категорий. Для создания у астраханцев и гостей города новогоднего настроения атмосферно украсим прогулочные зоны и соборную площадь кремля", - добавил он.