Хайнаньский международный свадебный фестиваль завершился в городе Санья

САНЬЯ /Китай/, 4 декабря. /ТАСС/. Двадцать пятый Хайнаньский международный свадебный фестиваль "Тянья хайцзяо" прошел в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Как сообщил оргкомитет мероприятия, развитие свадебного туризма на Хайнане будет содействовать превращению острова в международный центр туризма и потребления.

Фестиваль "Тянья хайцзяо" прошел с 28 по 30 ноября в одноименном городском прибрежном парке "Тянья хайцзяо" (в переводе - "Край света"). Как сообщила газета "Санья жибао", в течение трех дней там состоялось 15 тематических мероприятий - конференций, форумов, показов свадебной моды. По итогам фестиваля прошла церемония награждения: организаторы объявили название самого популярного среди молодоженов отеля, самую популярную компанию-организатора свадеб, бренд свадебной фотографии и ряд других.

"В ближайшие годы свадебный туризм в городе Санья продолжит развиваться, будет становиться все более зрелым и станет неотъемлемой частью туристической отрасли города", - приводит газета слова председателя оргкомитета фестиваля Чжэн Цунхуэя. "Это станет мощным стимулом для развития Хайнаня в качестве международного центра туризма и потребления", - указал он.

Международный свадебный фестиваль "Тянья хайцзяо" проводится в Санья с 1996 года. Он организован при поддержке городского управления туризма, культуры, телерадиовещания и спорта. По традиции, одним из главных событий мероприятия является групповая церемония бракосочетания: из года в год в парке "Край света" собираются сотни пар, которые приносят клятву любви и верности и участвуют в массовой свадебной фотосессии.

Ежегодно оргкомитет приглашает к участию всемирно известные бренды свадебной моды. В этом году в рамках фестиваля состоялся показ весенне-летней коллекции 2022 года израильского дома свадебной и вечерней моды Galia Lahav.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В 2020 году Хайнань посетили свыше 64,5 млн китайских и иностранных туристов.