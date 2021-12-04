Движение школьников готово помочь правительству в мониторинге популяции бездомных животных

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российское движение школьников готово оказать посильную помощь правительству в мониторинге состояния популяции бездомных животных России. Об этом заявила ТАСС исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

"Мы сейчас активно собираем информационную базу, карту приютов России, на которой будут отмечены все организации, помогающие бездомным животным. У нас карта народная, но она проверена нами, и она реально существующая. <...> Если коллеги обратятся, мы готовы им предложить нашу помощь, нашу карту. Мы в этом смысле готовы к сотрудничеству, если будет к нам обращение", - сказала она на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе".

Ранее стало известно, что проекты поправок, касающихся учета в России домашних животных, мониторинга состояния популяции бездомных животных, а также стимулирования добровольной вакцинации и маркирования, внесены в правительство и проходят согласование. Как пояснили ТАСС в кабмине, "в настоящее время [эти] предложения проходят стадию согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти". В качестве профильных ведомств в этой связи названы Минприроды и Минсельхоз России.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по теме формирования в обществе ответственного отношения к животным. В частности, правительству совместно с региональными властями была поставлена задача до 1 декабря 2021 года обеспечить внесение поправок о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных). Один из пунктов перечня касался также создания механизмов стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования домашних питомцев.