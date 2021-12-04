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В работе Telegram произошел сбой

На неполадки в работе мессенджера указали пользователи из России, Белоруссии и с Украины

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России в субботу, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 18:35 мск было зафиксировано 672 отчета о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о неполадках пользователей (46%) жаловались на проблемы с приложением, 34% - на подключение к серверу и 26% - на проблемы с получением сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

Пользователи в Белоруссии и на Украине также жалуются на работу мессенджера.

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