Снег и гололедица ожидаются в Москве 5 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и до минус одного градуса ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет минус один-три градуса. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус семи градусов.

Ветер южный, южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах одного-трех градусов мороза. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус шести градусов.