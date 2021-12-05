Японская принцесса Айко получила орден по случаю совершеннолетия

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Принцесса Айко по случаю достижения 20-летнего возраста, что считается в Японии наступлением совершеннолетия, получила от своего отца императора Нарухито орден Священной короны на ленте, который даруется взрослым девушкам в японской монаршей семье. Награжденную принцессу в воскресенье в своем эфире показал телеканал NHK.

Айко впервые предстала перед журналистами в длинном белоснежном придворном платье. Прическу принцессы украсила бриллиантовая тиара, которая на день торжества была одолжена у ее тети, бывшей принцессы Саяко. Императорская семья не стала заказывать новую тиару из-за ограничений, связанных с пандемией, а также в знак солидарности с жителями Японии, некоторые из которых в последнее время стали испытывать финансовые трудности. По этой же причине не будет проведен банкет с приглашением широкого круга гостей.

Как отметили обозреватели телеканала, Айко выглядела слегка смущенной вниманием СМИ, однако с улыбкой поблагодарила журналистов за поздравления. Ранее в этот день она посетила святилища национальной религии синто, расположенные на дворцовой территории, где почтила память своих предков.

После получения ордена принцесса навестит своих деда и бабушку, бывшего императора Акихито и бывшую императрицу Митико, с которыми она не виделась около года и девяти месяцев из-за угрозы распространения нового коронавируса. В конце дня Айко вернется во дворец, где от имени выборной исполнительной власти и населения страны ее будет приветствовать премьер-министр Японии Фумио Кисида. В этой церемонии также примут участие члены императорской семьи.

День рождения Айко наступил 1 декабря, однако торжественные мероприятия по этому поводу были перенесены на 5 декабря, чтобы не мешать занятиям девушки в токийском Университете Гакусюин, где она изучает японскую литературу.

Принцесса в будущем не сможет стать императрицей, поскольку престол в Японии передается только по прямой мужской линии. В то же время, по данным опросов, значительная часть японской общественности готова поддержать изменение такого порядка.