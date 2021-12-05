В России за сутки выявили 32 602 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 602, до 9 801 613, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 15 октября. В относительном он составил 0,33%.

В частности, за сутки выявили 2 420 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 2 096 - в Московской области, 878 - в Самарской области, 814 - в Краснодарском крае, 756 - в Красноярском крае.

В настоящее время продолжают лечение 1 017 929 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 593. Всего уже выздоровели 8 502 406 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали по выздоровлению 1 937 пациентов в Московской области, 1 312 - в Челябинской области, 961 - в Санкт-Петербурге, 814 - в Омской области, 813 - в Алтайском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 206 против 1 215 днем ранее, до 281 278. Количество зарегистрированных за сутки смертей стало минимальным с 8 ноября.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,87%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 61 смерть, в Московской области - 57, в Краснодарском крае - 45, в Воронежской области - 42, в Башкирии - 38.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 301 против 3 356 днем ранее. Всего с начала пандемии в столице выявили 1 963 240 случаев заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,17%.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 92 против 93 днем ранее, до 34 668, следует из данных штаба.

Были выписаны по выздоровлению 3 184 пациента за сутки, за все время вылечились 1 790 218. В настоящее время в столице продолжают лечение 138 354 человека.