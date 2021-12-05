Число посещений на портале поставщиков Москвы выросло на 19% в этом году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Около 10 млн посещений было зарегистрировано на портале поставщиков Москвы с начала года, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в воскресенье сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"В этом году портал посетили 1,2 млн уникальных пользователей, за тот же период 2020 года данный показатель составил 1,1 млн, в 2019 году - 800 тыс. Рост интереса объясняется тем, что это очень простой и удобный ресурс. Чтобы стать поставщиком или заказчиком, достаточно пройти бесплатную регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись", - сказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что в 2021 году на портале поставщиков зарегистрировано 10 млн посещений. Это на 19% больше, чем за тот же период в 2020 году.

Отмечается, что портал поставщиков посещают 55% мужчин и 45% женщин, из них 77% возрасте от 25 до 44 лет. Также 53% посетителей просматривают материалы сайта чаще одного раза в день, 20% - один раз в день, 21% - не менее одного раза в неделю. Кроме того, 62,3% посещений приходится на жителей Москвы и области, 6,6% - на жителей Пермского края, 4,3% - на Краснодарский край.

О новых функциях портала

Руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что в этом году на портале поставщиков появились новые функции, что также повлияло на востребованность ресурса. Так, команда разработки добавила на портале поставщиков более 20 полезный опций.

"Например, у предпринимателей появилась возможность бесплатно создавать сайты-визитки, использовать каталог своей продукции на площадке "Росэлторг" или настроить уведомления о закупках в конкретном регионе. Кроме того, на портале внедряются технологии искусственного интеллекта, которые помогают пользователям работать с каталогом и получать нужную информацию. Благодаря такому системному развитию портал поставщиков не только стал еще более востребованным у предпринимателей и заказчиков, но и получил признание на международном уровне, войдя в отчет G20 о лучших практиках в сфере государственных закупок в умных городах", - подчеркнул Лысенко.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Сегодня он объединяет более 240 тыс. предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России. Ежедневно на ресурсе появляются свыше 100 новых пользователей, а каталог уникальных товаров, работ и услуг насчитывает более 1,5 млн наименований.