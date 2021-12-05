Собянин поздравил ветеранов с 80-летием начала контрнаступления Красной армии под Москвой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города с 80-й годовщиной начала контрнаступления Красной армии под Москвой.

"В эти дни мы вспоминаем героических бойцов Красной армии, народных ополченцев и партизан, доблестных тружеников тыла и других защитников столицы. В суровом декабре 1941 года наш город стал для врага неприступной крепостью, от стен которой начался долгий и тяжелый путь на Берлин", - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

Обращаясь к ветеранам, Собянин подчеркнул, что память об их подвиге передается "от сердца к сердцу, из поколения в поколение". По словам мэра, ветераны всегда будут примером мужества, стойкости и беззаветной преданности Родине.

День начала контрнаступления Красной армии в битве под Москвой стали отмечать в 2012 году. К 5 декабря культурные учреждения города готовят тематические программы.