Большинство пациентов в ковидных реанимациях Челябинской области не вакцинировались

ТАСС, 5 декабря. Более 95% пациентов в реанимациях ковидных госпиталей Челябинской области не прививались от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Непопулярные меры, но других вариантов нет. В наших реанимациях более 95% не вакцинированы. Вот это статистика сегодняшнего дня. И закон этот (о QR-кодах - прим. ТАСС) должен выйти", - сказал он.

В Челябинской области с 30 октября все посетители торговых центров, точек обслуживания населения должны иметь QR-код, свидетельствующий о наличии иммунитета к коронавирусу. Кроме того, с 3 ноября каждый участник любого массового мероприятия старше 18 лет также должен иметь QR-код. С 1 декабря по 9 января 2022 года вход граждан в рестораны, кафе, столовые, бары допускается только при наличии QR-кода (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

По данным Минздрава Челябинской области, на конец ноября в регионе остаются свободными свыше 18% коек для лечения пациентов с коронавирусом, на 2 ноября было 10%.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 131 816 случаев заражения коронавирусом (плюс 640 новых случаев в субботу). Всего 115 872 пациента выздоровели и выписаны из больниц, продолжают лечение 9 346 человек.