В Северной Осетии к середине 2022 года планируют составить мастер-план по развитию туризма

ВЛАДИКАВАКАЗ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии - Алании планируют к середине будущего года завершить работу над созданием мастер-плана по развитию массового туризма в республике, рассчитанного на гостей с разными финансовыми возможностями, сообщил ТАСС председатель Комитета Республики Северная Осетия - Алания по туризму Заурбек Кодзаев.

"Мастер-план для нас - главный документ, в котором мы пропишем все существующие сейчас инфраструктурные проблемы, связанные с дорогами, жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством троп, обустройством объектов показа. Он определит потребности для развития и обозначит сроки их выполнения. Хотим уже к середине следующего года завершить эту глобальную работу", - сказал он.

Массовое развитие туризма республика получит в ближайшие годы благодаря созданию туристического кластера и единого турмаршрута, который свяжет воедино все топовые рекреационные точки региона. Чтобы их посетить, самое короткое пребывание в регионе может занять до четырех-пяти дней. Туристы смогут выбирать места, где захотят остановиться на более длительное время, и тогда путешествие может длиться ориентировочно и до двух недель, уточнил Заурбек Кодзаев.

Мастер-план, в частности, позволит властям определить земли, где в связи с реализацией проекта потребуется поменять статус земельных участков, переведя их из земель сельхозназначения в рекреационные. Это довольно длительный и болезненный для собственников земель процесс, но без него невозможны перспективы развития туризма в регионе. Впоследствии на этих территориях появятся большие центры активного отдыха - четырех- и трехзвездочные гостиницы, места размещения для туристов со средним достатком, маленькие коттеджные домики, где гости республики смогут совмещать отдых и работу благодаря доступу в интернет, и, конечно же, глэмпинги.

Акценты сделают на экотропы, на пешие маршруты, чтобы туристы, предпочитающие активный отдых всей семьей, могли посмотреть хвойные леса, ледники, нацпарк, объекты историко-архитектурного наследия. При этом мастер-план детально определит, где, на каком расстоянии друг от друга должны быть размещены места для ночевки, отдыха, элементарно - санитарные зоны. Комитет по туризму региона уже разработал порядка 50 идей турпроектов, которые нужно реализовать, - от сбора грибов и ягод, их переработки, до народных художественных промыслов, строительства объектов размещения и различных аттракций активного туризма, добавил собеседник агентства.

В 2020 году республику посетило 275 тыс. туристов, это больше, чем годом ранее, на 12%. Пандемия с закрытием государственных границ позволила развиваться внутреннему туризму, и власти республики намерены удерживать этот интерес у путешественников.