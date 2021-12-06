Два города Хайнаня вошли в тройку лучших городов Китая для оздоровительного туризма

САНЬЯ /Китай/, 6 декабря. /ТАСС/. Административный центр южной китайской провинции Хайнань, город Хайкоу, и расположенный на юге острова город-курорт Санья вошли в тройку лидеров рейтинга лучших городов Китая для оздоровительного туризма. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По ее данным, список из 100 городов основан на результатах исследований группы ученых во главе с руководителем института развития туризма Хубэйского университета (провинция Хубэй, Центральный Китай), исследователем Китайской академии туризма Ма Юном. Как отмечает издание, в своей работе ученые основывались на изучении данных о развитии отрасли туризма, а также о социально-экономическом развитии городов Китая за 2019-2020 годы. Для составления рейтинга был выведен специальный индекс, который учитывал четыре ключевых фактора: экологическая обстановка для оздоровительного туризма, ситуация в области здравоохранения, экономическое развитие города, а также условия для развития оздоровительного туризма.

Первое место в списке занял город Хайкоу, на втором - Чунцин на юго-западе КНР, замыкает тройку лидеров курорт Санья. На четвертой строчке рейтинга расположился Пекин.

В октябре этого года город Санья также получил звание ежегодного символа здорового Китая за период 2019-2020 годов. Информационный центр агентства Синьхуа и Шанхайский институт социального развития Китая создали специальный индекс, отображающий, насколько тот или иной город подходит для здоровья его жителей. Данный индекс учитывает ресурсы системы здравоохранения, предоставляемые ей услуги, степень защищенности здоровья горожан, окружающую среду и общий уровень здоровья населения. Наилучший результат продемонстрировали 17 городов Китая, среди них - хайнаньский курорт Санья.