Авиарейсы в аэропортах Оренбурга и Магнитогорска задерживаются из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Авиарейсы в аэропортах Оренбурга и Магнитогорска задерживаются на вылет и на прилет из-за неблагоприятных метеоусловий - снегопада. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"По причине неблагоприятных метеоусловий (снег) в аэропорту Оренбурга задержаны авиарейсы на вылет: авиакомпаний "Аэрофлот" и Pegas Fly в Москву. Авиакомпании Nord Wind по маршруту Оренбург - Сочи. Воздушное судно осуществило посадку на запасном аэродроме города Самары. В аэропорту Челябинска (Баландино) осуществили посадку два воздушных судна, направлявшихся в аэропорт Магнитогорска из Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

По поручению Уральского транспортного прокурора в аэропортах организованы мобильные приемные, осуществляется контроль за оказанием пассажирам необходимых услуг.

Ночью в Оренбурге шел мокрый снег, утром местами сугробы достигали 10 см. Температура воздуха держится около нуля градусов, из-за чего снег активно тает, падает с крыш и веток деревьев, на дорогах образовалась снежная каша и накат.

На юге Челябинской области, где находится Магнитогорск, ночью также был снегопад, на дорогах сильная гололедица.