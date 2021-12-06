В Якутии ожидаются морозы до 60 градусов

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозирую понижение температуры воздуха в Оймяконском районе Якутии в ближайшие дни до минус 60 градусов, сообщила в понедельник ТАСС заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

"Ждем температуры минус 55-60 градусов в Оймяконском районе, в центральных районах - понижение в ближайшие сутки, минус 40 и ниже, в заречных - минус 45-50 градусов", - сказала Маршалик.

В Якутске ожидается в ближайшие сутки-двое температура в 41-43 градуса мороза. "В среду начнется выход с запада циклона. <…> Поэтому мы ждем почти на большей части территории небольшой снег и температуру чуть выше нормы, минус 36-41 градус - ночная температура", - сказала она.

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов. Село Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Верхоянск является одним из самых холодных мест на Земле и самым холодным городом в мире.