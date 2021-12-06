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Путин поздравил жителей Тулы с 80-летием завершения обороны города в годы войны

Оборона Тулы во многом предопределила победный итог Битвы за Москву, считает президент

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тулы и Тульской области с 80-летием успешного завершения обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны, после чего планы нацистов по захвату Москвы были окончательно сорваны. Телеграмма главы государства опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"На протяжении веков Тула играла важную роль в укреплении нашей государственности, в приумножении ратной славы Отчизны. Особые, героические страницы истории города связаны с Великой Отечественной войной. <...> Оборона Тулы позволила сковать мощные силы противника и во многом предопределила победный итог Битвы за Москву", - говорится в поздравлении президента, в котором он отметил роль Красной Армии, Тульского рабочего полка и участников истребительных батальонов в успешном завершении обороны.

Глава государства пожелал жителям Тулы и Тульской области здоровья и всего наилучшего.

"Мы всегда будем чтить этот великий подвиг. Хранить память обо всех, кто сражался за Родину, приумножать традиции патриотизма и сплоченности. И, конечно, в этот торжественный день - самые теплые слова признания и уважения в адрес наших дорогих ветеранов", - добавил президент.

6 декабря 1941 года развернулось контрнаступление сил Западного фронта, началась Тульская наступательная операция, продлившаяся до 16 декабря. Уже после старта советского контрнаступления, 7 декабря, части вермахта предприняли последнюю попытку прорваться в Тулу, успеха не имевшую. Тульская оборонительная операция позволила стабилизировать фронт на южных подступах к Москве. План германских вооруженных сил захватить Тулу и превратить ее в плацдарм для удара по столице СССР провалился.

7 декабря 1976 года указом Президиума Верховного Совета СССР Туле было присвоено почетное звание "Город-герой" с вручением медали "Золотая Звезда" ("за мужество и стойкость, проявленные защитниками Тулы при героической обороне города, сыгравшей важную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой в период Великой Отечественной войны"). В 2021 году в честь 80-й годовщины Тульской оборонительной операции и 45-летия присвоения почетного звания "Город-герой" губернатором Тульской обл. Алексеем Дюминым учреждена памятная медаль. Ею награждены 11 тыс. участников обороны Тулы.

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