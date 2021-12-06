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В Дагестане заработал театр кукол после капитального ремонта

В зрительном зале установили новые кресла на 220 посадочных мест, провели косметический ремонт здания, обновили систему отопления и водоснабжения

МАХАЧКАЛА, 6 декабря./ТАСС/. Работы по капитальному ремонту в Дагестанском государственном театре кукол завершены в Махачкале. Театральный сезон уже открыт, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства культуры республики.

"В Дагестанском государственном театре кукол сегодня самый настоящий праздник, который весь коллектив ждал с большим нетерпением - театр наконец распахнул свои двери после капитального ремонта и открыл 81-й театральный сезон", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках капремонта обновлена кровля здания, провели косметический ремонт внутренних помещений и внешного вида, обновлена система отопления и водоснабжения, установлены новые кресла в зрительном зале на 220 посадочных мест.

"Первую премьеру спектакля "Маленький принц" по произведению Антуана де Сент-Экзюпери посетила врио министра культуры региона Зарема Бутаева", - добавили в министрестве культуры региона.

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