Петра Верзилова оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Головинский суд Москвы в понедельник оштрафовал издателя "Медиазоны" Петра Верзилова (признан иноагентом) на 1 500 рублей за отсутствие соответствующей маркировки в его социальных сетях. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Суд оштрафовал моего доверителя Верзилова на 1 500 рублей по статье 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента). Поводом послужило отсутствие соответствующей маркировки на нескольких его постах в Facebook и Twitter", - сказал Соловьев, отметив, что обжалует это решение.

Роскомнадзор в ноябре составил административные протоколы в отношении бывшего главного редактора издания "Проект" (признан в РФ нежелательной организацией) Романа Баданина (признан в РФ СМИ-иноагентом) и создателя "Медиазоны" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Петра Верзилова (признан в РФ СМИ-иноагентом). Причиной стало отсутствие маркировки "иноагент" в их постах в соцсетях.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.