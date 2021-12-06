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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

Взыскание с Кокорина 50 тыс. рублей по иску потерпевшего по делу о драке признали законным

Апелляционную жалобу Александра Кокорина суд оставил без удовлетворения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу футболиста Александра Кокорина, которого обязали выплатить 50 тыс. рублей водителю Виталию Соловчуку - потерпевшему по громкому делу о драках в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Савеловский суд Москвы в июне по иску Соловчука обязал Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого выплатить водителю Соловчуку в общей сложности 200 тыс. рублей компенсации за избиение. Защита Кокорина данное решение обжаловала.

Мосгорсуд 3 августа прошлого года оправдал Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого по статье о хулиганстве, их действия были квалифицированы как побои, они получили по году исправительных работ. Они могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсации. Приговор в виде 1,5 года колонии Александру Кокорину тогда был оставлен без изменения, он был признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Позднее кассационный суд признал приговор законным.

Теги
РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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