В России за сутки выявили 32 136 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 14 октября

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 136, что стало минимумом с 14 октября, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%. В общей сложности, по информации штаба, с начала пандемии в стране заразились 9 833 749 человек.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 2 412 заразившихся, в Подмосковье - 2 215, в Самарской области - 865, в Воронежской - 727, в Красноярском и Краснодарском краях - по 713.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, немного увеличилось и составило 1 020 811, следует из данных штаба.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 070. Всего уже выздоровели 8 530 476 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписаны по выздоровлению 2 048 пациентов в Московской области, 1 290 - в Челябинской области, 922 - в Краснодарском крае, 794 - в Санкт-Петербурге, 756 - в Алтайском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 184 против 1 206 днем ранее, до 282 462. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 7 ноября, когда в стране зарегистрировали 1 179 смертей из-за новой болезни.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,87%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 62 летальных случая в Московской области, 55 - в Санкт-Петербурге, 45 - в Воронежской области, 39 - в Краснодарском крае, 38 - в Волгоградской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 134 против 3 301 днем ранее. Всего с начала пандемии в столице выявили 1 966 374 случая заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,16%.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 91 против 92 днем ранее, до 34 759, следует из данных штаба.

Были выписаны по выздоровлению 2 753 пациента за сутки, за все время вылечились 1 792 971. В настоящее время в столице продолжают лечение 138 644 человека.