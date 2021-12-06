В Госдуме открылась фотовыставка ТАСС о развитии волонтерского движения в России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка ТАСС "Добро в наших руках" открылась в Госдуме в понедельник. Экспозиция представлена в рамках парламентских слушаний на тему "Поддержка и развитие волонтерского движения в России".

Снимки, вошедшие в экспозицию, рассказывают о развитии волонтерского движения в стране за последние 10 лет. Героями фотографий стали люди, которые по зову сердца оказывают поддержку тем, кому она особенно нужна, а также помогают в организации крупнейших мероприятий по всей России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия выставки отметил, что экспозиция дает представление об обширности волонтерского движения. Он также высоко оценил возможности платформы Dobro.ru, которая позволяет неравнодушным гражданам присоединиться к акциям волонтеров по всей стране, учитывая особенности каждого региона. "Конечно, в основе лежит инициатива граждан. Нам надо с вами, изучив, что сегодня есть в законодательстве, чего не хватает, сделать так, чтобы как можно быстрее появились те нормы, которые создадут условия для вашей работы", - отметил Володин, обращаясь к представителям волонтерских организаций.

В свою очередь глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что волонтерское движение сегодня охватывает разные сферы жизни. "Это и гуманитарные миссии, и помощь животным, и помощь детям - совершенно разные сферы", - сказал Метелев. В осмотре выставки также принимали участие лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, первый замглавы думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Олег Нилов, первый замруководителя думской фракции "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

В экспозиции представлены в том числе кадры, запечатлевшие начало массового набора волонтеров в 2012 году для работы на зимней Олимпиаде в Сочи и работу добровольцев на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске. Они первыми встречали гостей этих знаковых событий, внесли важный вклад в их организацию и помогли создать атмосферу настоящего спортивного праздника. Также фотографии рассказывают о том, как добровольцы помогают стране отвечать на самые серьезные вызовы времени. В числе героев представленных снимков - волонтеры, оказывающие помощь пациентам в красных зонах больниц во время пандемии COVID-19, участвующие в тушении лесных пожаров в Сибири и экологических акциях.

Авторы представленных работ - фоторепортеры агентства: Михаил Метцель, Владимир Гердо, Михаил Терещенко, Юрий Смитюк, Донат Сорокин, Егор Алеев, Петр Ковалев, Александр Щербак и другие.