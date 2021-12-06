Уровень заражения коронавирусом в Псковской области снизился на 20% - губернатор

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Уровень заражения коронавирусом в Псковской области, где общее число инфицированных приблизилось к отметке в 67,5 тыс. человек, за неделю снизился почти на 20%. Об этом в понедельник сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"За неделю уровень заболеваемости снизился на 19%. Подтвержденные случаи 67 304, плюс 185 [за последние сутки]", - написал губернатор.

Он также добавил, что за неделю 7,5 тыс. человек сделали прививку от коронавируса. "На данный момент вакцинировано 62% от необходимого количества", - уточнил Ведерников. Первый компонент вакцины за все время пандемии получили 250 334 человека, полностью прошли вакцинацию почти 237 тыс. человек.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 67 304, выздоровели 58 833 человек, 1 117 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.