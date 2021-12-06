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Аэропорт Магнитогорска возобновил работу после снегопада

В аэропорту Челябинска ранее сели два воздушных судна, направлявшихся в аэропорт Магнитогорска из Москвы и Санкт-Петербурга

ЧЕЛЯБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Магнитогорска (Челябинская область), который утром в понедельник не принимал самолеты из-за снегопада, возобновил свою работу. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта.

"Аэропорт возобновил работу. Сейчас функционирует в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

Утром в понедельник пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что авиарейсы в аэропортах Оренбурга и Магнитогорска задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий - снегопада. В аэропорту Челябинска осуществили посадку два воздушных судна, направлявшихся в аэропорт Магнитогорска из Москвы и Санкт-Петербурга.

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РоссияЧелябинская область
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