Парламент Адыгеи поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

МАЙКОП, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента (Государственного совета - Хасэ) Республики Адыгея на заседании в понедельник проголосовали за поддержку внесенного в Госдуму федерального законопроекта, регулирующего использование QR-кодов в общественных местах, сообщает корреспондент ТАСС.

В ходе сессии 28 депутатов проголосовали в поддержку законопроекта, один - против, двое воздержались.

"Законопроект поддержан", - сказал спикер парламента республики Владимир Нарожный.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.