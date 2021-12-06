Расширенный скрининг для новорожденных введут во второй половине 2023 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Программу расширенного неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания для новорожденных введут в России во второй половине 2023 года, сообщил директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова (МГНЦ), главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев в понедельник.

"Мы понимаем, что скрининг будет внедрен массово, начиная с 2023 года <...> Ориентируемся на вторую половину 2023 года. У нас как раз полтора года, чтобы мы подготовились к скринингу", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

По словам Куцева, в настоящее время не все регионы России готовы к внедрению расширенного скрининга. "Далеко не все готовы к проведению расширенного скрининга. Более того Минздрав провел соответствующее анкетирование субъектов, и, конечно же, все зависит от отношения региональных властей. Вот образцовым таким [примером] является Республика Башкортостан", - отметил он.

Президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Александр Румянцев сообщил, что классификатор болезней человека, который содержит сведения о 380 новых ранее неописанных заболеваниях с генетическими исследованиями, вступит в силу уже в 2022 году. Он впервые будет обновлен за 30 лет.

В середине июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил расширить программу неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания с пяти до 36, включая дооснащение медицинских организаций необходимым оборудованием.