McDonald’s и власти Москвы запустили всероссийскую акцию для детей "За безопасность"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы и McDonald’s запустили совместную акцию на территории РФ в рамках популяризации темы безопасного движения на дорогах, которая пройдет 6-19 декабря. Участники игры, ответив на вопросы правильно, смогут получить промокод для обмена его на продукты "Макдональдса", сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В преддверии начала зимних каникул в школах Центр организации дорожного движения правительства Москвы и McDonald’s подготовили совместный проект, в рамках которого дети в игровой форме еще раз смогут вспомнить о важности соблюдения правил безопасности на дорогах и проверить свои знания с помощью теста. В предприятиях McDonald’s по всей стране запустили акцию "За безопасность", которая будет проходить с 6 по 19 декабря 2021 года включительно", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что в рамках акции юные посетители McDonald’s смогут сыграть в игру на знание правил дорожного движения: для этого достаточно навести телефон на QR-код, расположенный на стойке с игрушками "Хэппи мил". Игра включает в себя десять вопросов, ответив верно на которые, гости смогут получить промокод, обменяв его за рубль на один из вкусных продуктов от McDonald’s.

"С 2010 удалось снизить количество аварий с участием детей в два раза. Число детей, погибших в ДТП, снизилось в четыре раза - с 12 человек в 2010 году до трех человек в 2020 году. Число пострадавших сократилось на 40% - с 1 043 до 634 человек. Тем не менее, количество пострадавших детей все еще высоко", - отметили в пресс-службе ЦОДД.

Там также сообщили, что на протяжении всего года в городе устанавливают новые светофоры, обустраивают новые пешеходные переходы и островки безопасности. "Очень важно еще раз напомнить детям, их родителям и водителям, которые ежедневно выезжают на дороги города, самые главные правила безопасности на дороге", - заключили в ЦОДД.