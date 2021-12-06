Музей обороны Тулы открыли в региональном парке "Патриот"

ТУЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. подлинных экспонатов представлено в экспозициях Музея обороны Тулы, который открыли в понедельник в региональном парке "Патриот" к празднованию 80-летия Тульской оборонительной операции. Этот музей является народным, поскольку создан при активном участии жителей города и региона, сказал после осмотра экспозиции губернатор Алексей Дюмин.

"Музей обороны Тулы - это народный музей, здесь и поисковики, и жители, родственники участников [войны] поделились своими личными вещами того периода. <…> Хочу выразить слова благодарности президенту РФ, который поддержал наш проект, и, конечно, Министерству культуры РФ, всему творческому коллективу, всем людям, которые принимали участие [в создании музея]", - сказал Дюмин.

В экспозицию включено более 1 тыс. экспонатов, значительная часть которых собрана в рамках акции "Народный музей". Она проходила во время строительства музея. Личные вещи и документы передавали жители Тулы, предприятия города, например, Императорский Тульский оружейный завод подарил несколько образцов и макетов вооружения, "Туламашзавод" - станки выпуска 1934-1937 годов.

Музей разместили в региональном парке "Патриот", общая площадь восьми выставочных комплексов составляет около 3 тыс. кв. м, информация представлена в 27 экспозиционных и 64 мультимедийных и видеопроекционных комплексах. В том числе воспроизведены участки улиц осажденной осенью 1941 года Тулы, быт жителей города в тот период. "Смешанные чувства возникают, когда ты проходишь новое, созданное интерактивное пространство, конечно, до слез трогает, а с другой стороны - чувство гордости и радости, что это место появилось, что это настоящее, всем миром созданное пространство, где тонкая работа художников плавно переходит в экспонаты, которые люди приносили", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Тульская оборонительная операция - фронтовая операция войск Брянского фронта, а затем Западного фронта, в который входила 50-я армия. Была проведена в период с 24 октября по 5 декабря 1941 года. Являлась частью битвы под Москвой 1941-1942 годов. В результате Тульской оборонительной операции была ликвидирована угроза окружения Москвы с юга, врагу нанесены значительные потери и созданы условия для перехода советских войск в контрнаступление. Почетное звание "Город-герой" Туле присвоили в 1976 году.