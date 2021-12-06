В рамках проекта Российского движения школьников начнут снимать короткометражные фильмы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) запустило новый партнерский проект - развлекательно-образовательное скетч-шоу #ШКЛТ, в рамках которого будут снимать короткометражные фильмы с познавательным контентом. По результатам кастинга будет сформирована детская актерская база, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС амбассадор проекта, режиссер, хореограф Егор Дружинин.

"Сегмент детского кино или вообще внимание медиа к детям сейчас минимальны. У нас такая вещь, как детское кино, отсутствует, к сожалению", - сказал Дружинин. Особенно, по его словам, это касается контента для детей 13-16 лет, которые вынуждены заполнять культурный вакуум интернетом и голливудскими фильмами.

Он сообщил, что в кастинге, который продлится до 11 февраля, смогут участвовать дети с 8 лет. Первый этап проб пройдет онлайн, а с прошедшими на следующий этап ребятами будут общаться очно. Съемки пройдут в Москве и Подмосковье. Первые ролики организаторы рассчитывают запустить на YouTube к маю 2022 года. Взрослые актеры также будут сниматься в скетчах, кроме того, к участию в проекте пригласят селебрити, сообщил режиссер.

"У нас нет прицела на конкретные роли. <…> Даже если у нас, например, в кастинге будут отобраны больше ребят, чем нам необходимо для того пула, который мы сейчас готовимся снимать, мы создадим некую актерскую базу, из которой всегда сможем черпать ресурс", - сказал Дружинин.

Каждый скетч - это короткометражный фильм, который, помимо понятного детям юмора, будет содержать познавательную информацию на темы истории, искусства и дисциплин школьной программы. Главные герои сюжетов - дети школьного возраста.

Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева назвала одним из главных запросов современных детей творческую реализацию. "РДШ помогает ребятам найти свой путь в жизни, в хорошем смысле слова профессиональный и личностный, помочь ему развивать навыки, компетенции, о которых, возможно, он даже не подозревает", - сказала Плещева.

Не "Ералаш"

Как отметил генеральный продюсер проекта Дмитрий Грачев, #ШКЛТ не будет повторением легендарного "Ералаша". "Это будет совершенно другой по подаче проект. Мы назвали его #ШКЛТ. Это не просто набор букв, понятно, что многие могут догадаться, что это производное от такого сленгового слова "школота", как школьники себя иногда называют и как взрослые их иногда называют", - сказал он.

Грачев рассказал, что съемки пройдут в феврале-марте, в пилотный период планируется выпустить 12 скетчей. Проект, по его словам, поддерживает Институт развития интернета.

"Скетч будет представлять собой некий мини-фильм, законченный, профессионально написанный, профессионально снятый. Мы очень хотим использовать какие-то новые технологии в частности Deepfake (дипфейк), 3D графику, дополненную реальность", - отметила креативный продюсер #ШКЛТ, актриса Наталья Еприкян. Говоря о жанре скетчей, она отметила, что это могут быть музыкальные пародии, трейлеры к несуществующим фильмам, рекламные ролики, интервью и пр.

Как отметил продюсер Денис Привалов, 12 первых эпизодов - это только начало. "Это будет, <...> привлечение внимания для дальнейшей работы площадки, где ребята будут свои идеи воплощать, свои сценарии. <…> Мы планируем выпустить такой агрегатор, который будет показывать творческий потенциал современных детей", - сказал он.

Участникам кастинга организаторы посоветовали оставаться собой и, помимо стихов, песен, басен, включить в видеопробу рассказ о себе в свободной форме. Чтобы оставить заявку на участие, необходимо зарегистрироваться на сайте РДШ, для этого потребуется разрешение от родителей на участие в мероприятиях и съемках.