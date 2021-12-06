Российский экологический оператор объединит 10 тысяч добровольцев из 70 регионов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) до конца 2022 года объединит 10 тысяч экологических добровольцев из 70 регионов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба РЭО.

"РЭО выступает за развитие института эковолонтерства, причем стремительного. Как видите, мы готовы способствовать этому посредством разных способов. До конца 2022 года мы ставим себе задачу объединить более 10 тысяч волонтеров из 70 регионов страны. Конечно, пользуясь случаем, мне хочется пригласить и вас стать частью этого движения. Следите за нашими соцсетями и СМИ - там будет появляться информация о ходе проекта", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В этом году РЭО поддержал более 10 акций по раздельному сбору отходов, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Мероприятия охватили более 85 тысяч человек по всей стране, удалось собрать почти 150 тонн отходов. На будущее в рамках проекта "Экопоколение РЭО" запланировано более 150 добровольческих и просветительских акций, участие в 12 форумах по всей стране.

"Важной функцией волонтерства является именно экологическое просвещение - проведение уроков, просветительских мероприятий и тому подобное. РЭО подготовил большой медиабанк с плакатами, социальными роликами и уроками для детей и подростков. Это даст больший эффект, так как чем больше людей сортирует отходы, тем меньше отправляется на полигоны. Таким образом, эковолонтерство играет колоссальную роль в экопросвещении. Уверен, что 2022 год особенно сильно докажет нам эти тезисы на практике", - добавил Буцаев.

Кроме того, РЭО вместе с Ассоциацией волонтеров России и движением "Делай!" написало руководство, как стать эковолонтером. Пособие состоит из программы обучения эковолонтеров на базе вузов и организаций, а также сборника лучших практик. Оно содержит простой классификатор акций, посвященных современным экологическим проблемам. В настоящее время РЭО занимается разработкой интернет-курса на базе пособия, который позволит не только обучиться навыкам и знаниям, но и получить задания для самостоятельной работы.

"Таким образом, мы рассчитываем, что наше пособие сформирует у заинтересованных людей представление об экологическом добровольчестве, нарастит технологические компетенции, способствующие совершенствованию той деятельности, которой занимаются эковолонтеры", - заключил Буцаев.