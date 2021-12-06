МФКК надеется, что сможет содействовать признанию "Спутника V" в мире

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) надеется на то, что работа организации ускорит процесс признания российской вакцины "Спутник V". Об этом в интервью ТАСС заявил глава МФКК Франческо Рокка.

"Более 50 стран используют "Спутник V" и признали его. Единственное, чего нет на данный момент, - это признания со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это влияет на возможность путешествовать для вакцинированных "Спутником V", так как вакцина не признана в других странах. Мы надеемся, что в нашей работе мы тоже сможем помочь облегчению и ускорению этого процесса", - сказал он.

Вместе с тем Рокка подчеркнул, что МФКК обеспокоена медленным темпом признания вакцин в мире, и выразил надежду, что они пройдут оценку специалистами ВОЗ. "Чем больше вакцин существует, тем лучше для нас. Существует проблема, связанная со скоростью оценки и признания профильными органами разных стран", - сказал глава организации.