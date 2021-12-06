В Поволжье на этой неделе ожидаются перепады температур, морозы и оттепели

ТАСС, 6 декабря. Морозы ниже 20 градусов и оттепели ожидаются в регионах Приволжского федерального округа на неделе. Об этом в понедельник сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Погода очень изменчивая, стабильности нет, как говорил герой одного известного фильма. Если завтра на Средней Волге не такие большие морозы - в пределах минус 4-8 градусов, то в Пермском крае и Кировской области ожидается до минус 15-16 градусов мороза. К среде температура повысится практически везде, в четверг на Средней Волге ожидается оттепель. Только к выходным температура заметно понизится в большинстве регионов, а в Кирове ожидается до минус 18-19 градусов, что на 7-8 градусов ниже нормы", - сказал Синенков.

Температурные скачки на неделе особенно сильно будут заметны на севере округа. В Кирове в понедельник ночью ожидается до минус 20 градусов, во вторник потеплеет до минус 10 градусов, в среду столбик термометра покажет около 1-3 градусов мороза, а к выходным вновь похолодает до 15 градусов мороза. В Ижевске, по словам Синенкова, также с 22 градусов мороза в среду потеплеет до минус 2 градусов, такая погода продержится до пятницы, а к воскресенью вновь похолодает до минус 20 градусов. Похожие "температурные качели" ждут жителей Пермского края, причем ГУ МЧС по краю предупреждает о морозах до минус 31 градуса ночью 7 декабря.

По словам Синенкова, в Нижнем Новгороде во вторник и среду ожидаются снегопады, оттепели, потеплеет до 2-3 градусов, а в четверг похолодает до 5-7 градусов. Не ожидается стабильности и в Башкирии, где, по данным Башгидромета, во вторник и среду температура воздуха при прояснениях может опуститься до 27 градусов мороза, однако уже со среды начнется потепление до минус 2-4 градусов. В Оренбургской области к вечеру понедельника столбики термометров опустятся с нуля до минус 12 градусов, относительно морозная погода без существенных осадков продержится до четверга, сообщается на сайте Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Если на севере и востоке округа при всей нестабильности погоды будет относительно прохладно, то западные и южные регионы готовятся к оттепели. По словам Синенкова, в Саранске и Пензе в среду ожидается потепление до плюсовых температур, а также небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. К выходным здесь вновь похолодает до минус 5-7 градусов. В Саратове в среду также до плюс 1-3 градусов, причем температура около нуля продержится до конца недели, а в субботу и воскресенье похолодает до минус 4 градусов.

"В Самаре такого резкого потепления не будет, в среду дойдет до нуля градусов, затем ожидается до минус 1-4 градусов, в воскресенье похолодает до минус 5-7 градусов. Существенных осадков не ожидается. В Казани завтра также начнется потепление, в среду - до 0 градусов, пройдут осадки в виде снега с дождем, в четверг и пятницу начнется постепенное понижение температуры до минус 1-3 градусов, а в субботу и воскресенье похолодает до минус 10 градусов", - отметил Синенков.

О рекордных осадках, туманах и гололедице

В Пермском крае из-за колебаний температуры в районе нуля градусов, дождей и утренних заморозков многие тротуары превратились в катки, и около 50 жителей получили травмы. В Ульяновске из-за ночных морозов на растаявших тротуарах и дорогах также образуется гололед, из-за чего пешеходам приходится обходить скользкие участки. ГУ МЧС по Самарской области из-за гололедицы объявило желтый уровень опасности.

В Оренбурге в выходные шел мокрый снег, иногда переходящий в дождь, что привело к образованию гололедицы, снежной каши и наката на дорогах. Как сообщили в пресс-службе администрации города, коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

Коммунальные и дорожные службы Нижнего Новгорода также приведены в режим повышенной готовности в преддверии прогнозируемого сильного снегопада, сообщили в понедельник в администрации города. Кроме того, в регионе с наступлением холодов стали отмечаться случали провала людей под лед. Так, с конца ноября уже зафиксировали пять происшествий, погибли три человека, все были рыбаками.

В Саратовскую область пришли туманы. ГУ МЧС по региону объявило желтый уровень опасности. О туманах в понедельник предупредили жителей Пензенской области.

В Приволжском УГМС сообщили, что 5 декабря был перекрыт абсолютный суточный максимум по выпавшим осадкам в поселках Кинель-Черкассы и Авангард Самарской области: в первом случае побит рекорд 2012 года, во втором - 1956 года. По данным удмуртского гидрометцентра, 4 декабря температура рекордно повысилась до 2-3,5 градуса, при этом на метеостанции Ижевска максимальная температура воздуха достигла значения 3,3 градуса, тем самым обновив рекорд 1961 года, тогда температура воздуха достигла 2,5 градуса. Это уже второй температурный рекорд календарной зимы 2021 года.