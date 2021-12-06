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Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников пройдет с 18 марта по 30 апреля

Минпросвещения также утвердило места проведения заключительного этапа

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников состоится с 18 марта по 30 апреля 2022 года, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена".

"Министерством просвещения РФ утверждены сроки - с 18 марта по 30 апреля 2022 года, а также места проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников", - сказано в сообщении.

Отмечается, что победители олимпиады регулярно входят в состав сборных, которые представляют Россию на международных олимпиадах.

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