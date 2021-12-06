Памятник конструктору вертолетов Милю в Москве отремонтируют до 2024 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Памятник советскому конструктору вертолетов Михаилу Леонтьевичу Милю, установленный в 2009 году в районе Выхино-Жулебино в Москве, будет отремонтирован в 2022-2023 годах. Специалистам предстоит очистить монумент, восстановить патину и покрыть его защитными составами, сообщила в понедельник пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

"Департамент культурного наследия запланировал ремонт бюста Михаила Миля, выдающегося советского ученого и конструктора. Будет проведена расчистка монумента и устранение всех дефектов как на самом бюсте, так и на постаменте. <...> [Работы ] пройдут по заказу города в 2022-2023 годах", - приводятся в сообщении слова главы департамента Алексея Емельянова.

Открытие памятника было приурочено к 100-летию со дня рождения авиаконструктора. Специалисты планируют промыть со специальными средствами бронзовый бюст, посвятительную табличку и постамент, заменить плиты на площадке вокруг памятника. Они очистят бронзу и приведут в порядок покрытие из патины (благородный налет на бронзе, защищающий металл). Затем заделают и загерметизируют швы, а в завершение покроют памятник защитными составами на основе воска.

Памятник был открыт 3 декабря 2009 года в районе Выхино-Жулебино на пересечении улицы Авиаконструктора Миля и Жулебинского бульвара. Это бронзовый бюст авторства скульптора Александра Рожникова. Он установлен на четырехгранном высоком постаменте из черного полированного гранита с мемориальной табличкой, выполненной из бронзы. Возле памятника находится одно из самых известных детищ Миля - вертолет Ми-2.

Михаил Леонтьевич Миль (1909-1970) - советский конструктор вертолетов и ученый, доктор технических наук. В годы Великой Отечественной войны занимался усовершенствованием боевых самолетов, принимал участие в разработке противотанкового ружья. Разработал вертолет Ми-1, который успешно прошел испытания в 1949 году. Впоследствии на нем было установлено 27 абсолютных мировых рекордов. В 1964 году Миль стал генеральным конструктором опытного конструкторского бюро. Он создал вертолеты Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-12, Ми-24 и другие, вместе с учениками разработал теорию современного вертолета.